ФСТ «Динамо» відзначило кращих спортсменів з зимових олімпійських видів спорту

У церемонії взяли участь голова ФСТ “Динамо”, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров, перший заступник голови ФСТ “Динамо” Віктор Корж, віце-президент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації біатлону Володимир Бринзак, представники правоохоронних органів та спортсмени.

“Сьогодні ми вирішили тут зібратися і запросити наших чудових спортсменів, бо хочемо зробити акцент на тому, що нам дуже важливі їхні досягнення. Багато хто знає чи не знає, але зимова олімпіада зовсім скоро і на цій зимової Олімпіаді привід для радості сподіваюся буде, і він сидить за цим столом,” - зазначив у своєму вступному слові голова ФСТ Динамо Арсен Аваков.

Зі свого боку, Міністр Ігор Жданов у своїй промові подякував ФСТ “Динамо”, всім правоохоронним органам та федерації біатлону України і особисто Володимиру Бринзаку за підтримку та розвиток біатлону. “У нас не так багато зимових видів спорту, які можуть продемонструвати гарні результати на наступній олімпіаді у Пхьончхані, але я думаю, що біатлоністи завдяки підтримці всієї України покажуть на що вони здатні, ми побачимо прапор і почуємо гімн нашої держави”, - наголосив Ігор Жданов.

У свою чергу, Володимир Бринзак вручив Арсену Авакову пам'ятну відзнаку НОК "За вірність олімпіму".



Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Віктор Корж поінформував присутніх про досягнення атлетів-динамівців у головних міжнародних змаганнях сезону 2016-2017 років з зимових олімпійських видів спорту.

Під час церемонії Голова ФСТ “Динамо”, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив погони майора Національної гвардії України заслуженому майстру спорту України з біатлону, срібній призерці чемпіонату світу сезону 2016-2017 рр. Олені Підгрушній. Також було вручено відзнаки Товариства найкращим спортсменкам за підсумками зимового сезону 2016-2017 - Олені Підгрушній та Анастасії Меркушиній, які є срібними призерками чемпіонату світу з біатлону 2017 р.

Зазначимо, що фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» визначило п’ятірку найкращих спортсменів з зимових олімпійських видів спорту за результатами головних змагань сезону 2016-2017 років. До зіркової п’ятірки увійшли Ольга Абрамова (Харківська обласна організація) - бронзова призерка етапу Кубка світу, учасниця етапів Кубка IBU cезону 2016-2107 рр., Надія Бєлкіна (Київська обласна організація) - чемпіонка та дворазова бронзова призерка Всесвітньої зимової Універсіади, учасниця етапів кубків світу, IBU сезону 2016-2017 рр., Анастасія Меркушина (Тернопільська обласна організація) - чемпіонка та дворазова призерка літнього чемпіонату світу серед юніорів, срібна призерка чемпіонату світу, дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи сезону 2016-2017 рр., Олена Підгрушна (Тернопільська обласна та Київська міська організації) - чемпіонка та дворазова призерка літнього чемпіонату світу, срібна призерка чемпіонату світу сезону 2016-2017 рр., Дмитро Підручний (Тернопільська обласна організація) - срібний призер літнього чемпіонату світу, призер етапів кубків світу, IBU.

