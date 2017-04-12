«Олімпійське лелеченя» на Житомирщині

Днями Андрушівщина, що на Житомирщині, зустрічала учасників II етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя».

Захід проходив у спортзалі місцевої ЗОШ І-ІІІ ст. №1. У ньому брали участь 9 команд району: «Енергія» - Гальчинська ЗОШ І-ІІІ ст., «Максимум» - Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст., «Невгамовні» - Івницька ЗОШ І-ІІІ ст., «Олімпіоніки» - Новоівницька ЗОШ І-ІІІ ст., «Чемпіон» - Яроповицька ЗОШ І-ІІІ ст., «Нове покоління» - Андрушівська ЗОШ І-III cт. № 1, «Дружба» - Старокотельнянська гімназія, «Олімпійці» - Андрушівська гімназія, «Чемпіон» - Червоненька ЗОШ І-ІІІ ст.

Хлібом-сіллю зустріли учасники спортивних змагань почесних гостей свята - начальника Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту, заслуженого тренера України з легкої атлетики Володимир Зорніка, заступника голови відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області, заслуженого працівника фізкультури і спорту Леоніда Самуня, першого заступника голови Андрушівської райдержадміністрації Олега Борисова, начальника відділу освіти Людмилу Ковальчук, які привітали присутніх з відкриттям «Олімпійського лелеченя» та побажали всім учасникам миру, дружби, взаєморозуміння, а також закликали команди до чесної боротьби.

Показові виступи присутнім продемонстрували вихованці ДЮСШ з гирьового спорту Соколівський Артем - кандидат у майстри спорту України , срібний призер чемпіонату Європи 2016 р., Бирка Дмитро - KMC, чемпіон області 2017р., та спортсмени 11 розряду Пташник Олександр, Полінкевич Юлія, Стасюк Інна, Слюсар Людмила, а також з вільної боротьби у складі Волкова Володимира, Рака Дениса, Гальоси Романа, Каленського Артема.

У першому етапі - презентації команд, який відбувався під музичний супровід та тривав 3 хвилини, перемогу здобули команди «Нове покоління» Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, «Чемпіон» Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. та «Олімпіоніки» Новоівницької ЗОШ І-ІІІ ст.

В спортивній вікторині не було рівних командам «Дружба» Старокотельнянської гімназії, «Максимум» Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. й «Олімпіоніки» Новоівницької ЗОШ І-ІІІ ст.

У спортивній естафеті кращими були команди «Дружба» зі Старої Котельні, «Максимум» з Іванкова та «Олімпійці» з Андрушівської гімназії.

За результатами змагань перше місце посіла команда «Дружба» Старокотельнянської гімназії, друге - «Максимум» Іванківської ЗОШ І-ІІІ ст. і третє - «Нове покоління» Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.

Всі учасники спортивних змагань отримали від почесних гостей грамоти та подарунки.

Команди «Чемпіон» Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. та «Дружба» Старокотельнянської гімназії представлятимуть Андрушівський район на обласному етапі, який проходитиме в Житомирі.