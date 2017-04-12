Анастасія Сапсай – найкраща спортсменка березня на Черкащині

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Експертна комісія визначила кращого спортсмена Черкащини за результатами спортивних досягнень у березні 2017 року.
На розгляд журі було представлено кандидатури Валерії Ярмоленко, яка на чемпіонаті України з гімнастики спортивної посіла перші місця у вільних вправах, вправі на колоді та стала другою у багатоборстві, Анастасії Сапсай, яка здобула «бронзу» на відкритому Континентальному Кубку з дзюдо, та Олександра Примаченка, який посів 1 місце на чемпіонаті України серед кадетів з греко-римської боротьби.
За результатами голосування звання кращого спортсмена Черкащини у березні здобула майстер спорту України міжнародного класу Анастасія Сапсай.
Спортсменка та її тренер Володимир Римар отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.