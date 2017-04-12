Анастасія Сапсай – найкраща спортсменка березня на Черкащині

Експертна комісія визначила кращого спортсмена Черкащини за результатами спортивних досягнень у березні 2017 року.

На розгляд журі було представлено кандидатури Валерії Ярмоленко, яка на чемпіонаті України з гімнастики спортивної посіла перші місця у вільних вправах, вправі на колоді та стала другою у багатоборстві, Анастасії Сапсай, яка здобула «бронзу» на відкритому Континентальному Кубку з дзюдо, та Олександра Примаченка, який посів 1 місце на чемпіонаті України серед кадетів з греко-римської боротьби.

За результатами голосування звання кращого спортсмена Черкащини у березні здобула майстер спорту України міжнародного класу Анастасія Сапсай.

Спортсменка та її тренер Володимир Римар отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.