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Анастасія Сапсай – найкраща спортсменка березня на Черкащині
12 Квітня 2017 Поділитися
Анастасія Сапсай – найкраща спортсменка березня на Черкащині

Експертна комісія визначила кращого спортсмена Черкащини за результатами спортивних досягнень у березні 2017 року.

На розгляд журі було представлено кандидатури Валерії Ярмоленко, яка на чемпіонаті України з гімнастики спортивної посіла перші місця у вільних вправах, вправі на колоді та стала другою у багатоборстві, Анастасії Сапсай, яка здобула «бронзу» на відкритому Континентальному Кубку з дзюдо, та Олександра Примаченка, який посів 1 місце на чемпіонаті України серед кадетів з греко-римської боротьби.

За результатами голосування звання кращого спортсмена Черкащини у березні здобула майстер спорту України міжнародного класу Анастасія Сапсай.

Спортсменка та її тренер Володимир Римар отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

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