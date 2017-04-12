В Києві відбувся дитячий футбольний турнір

9 квітня на базі Спортивного комплексу КДЮСШ «Чемпіон» за підтримки Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України відбувся щорічний футбольний турнір Дарниця CUP.

Цього року змагання проводились серед юнаків 2009-2010 років народження. Відзначимо, що 16 футбольних колективів змагалися не лише за символічні Кубки та Медалі турніру, а і за подарунки від спонсорів та партнерів, серед яких Київське міське відділення НОК України, Українська Асоціація розвитку дитячого та юнацького футболу та українське представництво німецького бренду JAKO.

За підсумками змагань переможцем серед юнаків 2010 року стала команда господар турніру КДЮСШ «Чемпіон», що у фіналі в запеклій боротьбі здолала дуже міцний колектив ФК «Ніка» з рахунком 3:2. За почесне ІІІ місце юнаки з ФК «Фортуна» перемогли однолітків з СК Київ з аналогічним до фіналу рахунком.

Підсумок результатів по 2010 року народження:

1 місце – КДЮСШ «Чемпіон»

2 місце – ФК «Ніка»

3 місце – ФК «Фортуна»

Кращими гравцями стали:

Кращій бомбардир – Чохленко Ярослав (КДЮСШ «Чемпіон)

Кращій гравець – Фелді Егор (ФК «Фортуна»)

Кращій воротар – Тихонов Ярослав (ФК «Ніка»).

Серед команд 2009 року народження вихованці КДЮСШ «Чемпіон» також не залишились без нагород, в матчі за ІІІ місце вони здолали однолітків з ФК «Поділ» з рахунком 3:1. За головний кубок на футбольне поле вийшли команди ФК «Локомотив» та ФК «Столиця», матч завершився впевненою перемогою «Локомотиву» із рахунком 4-1, слід відзначити чудову гру лінії оборони переможців, яка за весь турнір пропустила лише 1 м’яч.

Підсумок результатів по 2009 року народження:

1 місце – ФК «Локомотив»

2 місце – ФК «Столиця»

3 місце – КДЮСШ «Чемпіон»Кращими гравцями стали:

Кращій бомбардир – Нижник Давид (КДЮСШ «Чемпіон)

Кращій гравець – Колеснік Михайло (ФК «Столиця»)

Кращій воротар – Ткаліч Руслан (ФК «Локомотив»)

Вітаємо переможців, призерів, учасників змагань, вболівальників, бажаємо міцного здоров’я, високих спортивних результатів та досягнень, великого натхнення та мотивації.