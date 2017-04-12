Сумські родини випробували свої спортивні вміння

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Днями у Сумах на базі спортивного комплексу «Авангард» міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Сумській області було проведено фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я».
Мета заходу – спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом, пропаганда здорового способу життя та організація активного відпочинку.
Щоб позмагатися у силі, спритності, винахідливості і просто відпочити та поспілкуватися з дітьми на свято завітали 9 родин.
Свою майстерність та спритність родини показували у естафетах: «Комбінована естафета з м’ячами», «Пролізь крізь обруч», «Сімейний обруч», «Хокеїсти», «Збери врожай» та у спортивній вікторині.
Більшість команд зуміли показати гідні результати, та переможницею стала родина Зеленіних.
Всі учасники отримали цінні подарунки та сувеніри від Національного олімпійського комітету України.