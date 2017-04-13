Українські гімнасти визначилися зі складом на європейську першість

З 19 квітня румунське місто Клуж-Напока в рамках чемпіонату Європи прийматиме найкращих спортивних гімнастів Старого Світу.

Відзначимо, що на цьогорічному чемпіонаті спортсмени змагатимуться лише в індивідуальній першості.

Організатори інформують, що близько 274 гімнастів боротимуться за перші європейські титули нового олімпійського циклу.

В числі учасників змагань традиційно українська команда, яка в Румунії буде представлена своїм потужним складом на чолі з олімпійськими медалістами Олегом Верняєвим та Ігорем Радівіловим.

Чемпіонат Європи триватиме до 23 квітня.

Склад збірної України

Жінки: Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Яна Федорова.

Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков, Андрій Сенічкін.