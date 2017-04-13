ІІ етап «Олімпійського лелеченя» - «Olympic move UA» пройшов на Сумщині

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Днями на базі Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 «ліцей», що на Сумщині, відбувся зональний спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».
У змаганнях брало участь 4 команди: Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 «ліцей», Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 та Баницького НВК (Глухівського району).
Змагання розпочалося вже з традиційного параду команд, далі була коротка презентація, в ході якої команди представляли себе, виголошували девізи, демонстрували емблеми та подавали інформацію про спортивні досягнення свого регіону.
Учасники змагалися в 5-ти естафетах, рухливій грі та вікторині. За результатами змагань перше місце посіла команда «Олімпіоніки» Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 «ліцей», друге - «Кеди» Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 і третє - «Чемпіони» Баницького НВК (Глухівського району).
Всі отримали подарунки, м’ячі, сувеніри, книжки на олімпійську тематику від Національного олімпійського комітету України.