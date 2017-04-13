На Черкащині проходять зональні змагання серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA»

В селищі міського типу Чорнобай Черкаської області на базі спортивного комплексу відбулися зональні змагання серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».

На відкриття заходу до учасників змагань завітали Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч, секретар відділення НОК України у Черкаській області Іван Урста, стипендіат НОК України Олександр Гнатенко.

З вітальними словами до учасників заходу звернувся Андрій Хіміч, який побажав всім вдалих виступів та перемог.

Розпочався захід з презентації команд, яка складалася з назви, емблеми, девізу та спортивного танцю. Після презентації команд учні змагалися у олімпійській вікторині та спортивних естафетах.

Впевнену перемогу за підсумками усіх випробувань здобула команда Мельниківського навчально-виховного комплексу Чорнобаївського району, яка своїм успішним результатом здобула право на участь в обласному фіналі «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».

