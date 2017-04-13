«Посилки успіху» від фонду Кличка прибувають на Львівщину

Нещодавно ще 6 закладів Львівщини – переможців Всеукраїнського конкурсу «Посилка успіху» отримали спортивний інвентар від Фонду Кличка.

Зокрема, це Бориславська дитячо-юнацька спортивна школа, Золочівський професійний ліцей, навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина, Новороздільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 Новороздільської міської ради, Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» Сколівської районної ради та Станківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського району.

Зауважимо, що першими цьогоріч таку посилку отримали у Львівській комунальній середній загальноосвітній школі №3.

Тепер у спортивних секціях з’явились нові футбольні, волейбольні та баскетбольні м’ячі, скакалки, суддівські свистки, електронні секундоміри, маніжки, помпи для м’ячів тощо.