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«Посилки успіху» від фонду Кличка прибувають на Львівщину
13 Квітня 2017 Поділитися
«Посилки успіху» від фонду Кличка прибувають на Львівщину

Нещодавно ще 6 закладів Львівщини – переможців Всеукраїнського конкурсу «Посилка успіху» отримали спортивний інвентар від Фонду Кличка.

Зокрема, це Бориславська дитячо-юнацька спортивна школа, Золочівський професійний ліцей, навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина, Новороздільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 Новороздільської міської ради, Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» Сколівської районної ради та Станківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського району.

Зауважимо, що першими цьогоріч таку посилку отримали у Львівській комунальній середній загальноосвітній школі №3.

Тепер у спортивних секціях з’явились нові футбольні, волейбольні та баскетбольні м’ячі, скакалки, суддівські свистки, електронні секундоміри, маніжки, помпи для м’ячів тощо.

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