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Біля 200 дитячих й спортивних майданчиків планують встановити в Харкові у 2017 році
13 Квітня 2017 Поділитися
Біля 200 дитячих й спортивних майданчиків планують встановити в Харкові у 2017 році

Про це повідомив начальник служби КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Олександр Шепотько.

Цієї весни планується відремонтувати понад 1,1 тис. елементів дитячих та спортивних майданчиків, ще понад 5,7 тис. елементів пофарбувати.

Крім того, зараз комунальники зайняті відновленням майданчиків після зими.

«Роботи проходять у кожному дворі. Це все згідно програми розвитку та підтримки спорту й створення належних умов для здорового засобу життя та відпочинку! Харківська міська рада за здоровий спосіб життя усіх мешканців міста!», - наголосив начальник служби КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

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