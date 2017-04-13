На шляху до Олімпійського фестивалю: юні дзюдоїсти повернулись з Кубка Європи з трьома нагородами

Юні спортсмени, які зараз активно готуються до найголовнішого старту сезону – XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2017 року в угорському Дьорі, проходять «бойове» хрещення міжнародними стартами.

Під час другого етапу відбору у представників дзюдо нещодавно завершився Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 18 років у чеському місті Теплице.

Троє наших спортсменів, які перебувають у розширеному списку кандидатів до юнацької олімпійської збірної команди України на Фестиваль, повернулись додому з нагородами.

«Золото» у ваговій категорії до 81 кг здобув Марат Крижанський, бронзові нагороди вибороли Вадим Чернов ( 60 кг ) та Сергій Востренков ( 73 кг ).



Вже на початку травня відбудеться наступний відбірковий старт – Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 18 років, який прийматиме Плоешті (Румунія). Після турніру у польському Бельсько-Бяла з 20 по 21 травня визначиться остаточний список команди, яка захищатиме честь країни на XIV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Довідково:

XIV літній ЄЮОФ пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі. Ці змагання – є найпрестижнішими стартами серед юних спортсменів континенту.

Медалі розігруватимуться у 10 видах спорту: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.