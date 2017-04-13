На шляху до Олімпійського фестивалю: юні дзюдоїсти повернулись з Кубка Європи з трьома нагородами

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Юні спортсмени, які зараз активно готуються до найголовнішого старту сезону – XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2017 року в угорському Дьорі, проходять «бойове» хрещення міжнародними стартами.
Під час другого етапу відбору у представників дзюдо нещодавно завершився Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 18 років у чеському місті Теплице.
Троє наших спортсменів, які перебувають у розширеному списку кандидатів до юнацької олімпійської збірної команди України на Фестиваль, повернулись додому з нагородами.
«Золото» у ваговій категорії до
Вже на початку травня відбудеться наступний відбірковий старт – Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 18 років, який прийматиме Плоешті (Румунія). Після турніру у польському Бельсько-Бяла з 20 по 21 травня визначиться остаточний список команди, яка захищатиме честь країни на XIV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Довідково:
XIV літній ЄЮОФ пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі. Ці змагання – є найпрестижнішими стартами серед юних спортсменів континенту.
Медалі розігруватимуться у 10 видах спорту: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.