На Сумщині тривають зональні етапи «Олімпійського лелеченя» - «Olympic move UA»

Днями на базі Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 Охтирської міської ради Сумської області відбувся зональний спортивно – масовий захід «Олімпійське лелеченя».

У змаганнях брало участь 2 команди: Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Хухрянська школи.

Із привітальним словом до учасників звернулися голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, срібний призер Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, представник відділення національного олімпійського комітету України в Сумській області від м.Охтирки Юрій Меєрович, начальник відділу освіти Охтирської міської ради Анатолій Тронь.

Вони зазначили, що сьогоднішня гра – це демонстрація краси, сили, мужності людини. Випробування волі, характеру, інтерес до здорового способу життя та змістовного дозвілля – це намагання кожного учасника пізнати себе самого.

Учні Охтирської ЗОШ №3 вітали учасників піснею, виступом гімнастів, хореографічною композицією.

Учасники змагалися в 5-ти естафетах та вікторині. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Охтирської ЗОШ №2.

Голова відділення НОК в Сумській області Олена Петрова вручила нагороди переможцям подарунки, м’ячі, сувеніри, книжки на олімпійську тематику від Національного олімпійського комітету України.

