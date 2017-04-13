Головою відділення НОК України в Донецькій області обрано Віктора Ремського

12 квітня в Краматорську відбулася V позачергова звітно-виборна Асамблея відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області.

На заході були присутні 57 делегатів відділення, у тому числі – представники 22-ти федерацій з олімпійських видів спорту, які зареєстровані на території Донецької області, підконтрольній українській владі, та інші суб’єкти олімпійського руху. Представником Національного олімпійського комітету України на Асамблеї був начальник юридичного відділу Дмитро Задорожній.

Про підсумки роботи за 2015-2016 роки щодо виконання Програми розвитку олімпійського руху доповів уповноважений відділення НОК України в Донецькій області Віктор Поліщук.

Підчас Асамблеї відбулися вибори членів відділення НОК України в Донецькій області на період 2017-2020 років – персонального і кількісного складів.

Після ознайомлення з програмою розвитку олімпійського руху в Донецькій області на період 2017-2020 років делегати Асамблеї перейшли до таємного голосування, за підсумками якого більшістю голосів заступник голови Донецької облдержадміністрації Віктор Ремський був обраний новим головою відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області.

Заступниками голови відділення НОК України в Донецькій області обрані: начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик (перший заступник), начальник управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради Віктор Лис, начальник управління з фізичної культури і спорту Маріупольської міської ради Давід Табатадзе. На посаду відповідального секретаря обрано президента федерації стрільби Донецької області Дмитра Подопригору.

До складу ревізійної комісії обрані: президент Донецької обласної федерації дзюдо Дмитро Ігнатенко, секретар правління федерації кінного спорту Донецької області Світлана Тверскова, член ради виконкому Донецької обласної федерації легкої атлетики Ігор Скирда.

Кількість членів виконавчого комітету відділення НОК України в Донецькій області складатиме 15 осіб. До його оновленого складу увійшли: заступник голови Донецької облдержадміністрації Віктор Ремський, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, директор Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки Ігор Анушкевич, президент Регіональної федерації боксу Донецької області Дмитро Єлісєєв, президент Донецької обласної федерації дзюдо Дмитро Ігнатенко, перший віце-президент Федерації футболу Донецької області, виконавчий директор Олександр Косевич, віце-президент Донецької обласної федерації з сучасного п’ятиборства Костянтин Кірпулянський, голова Донецької обласної організації ФСТ «Колос» Іван Костянецький, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, президент Донецької обласної федерації легкої атлетики Віктор Лис, начальник Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Ігор Нестеренко, президент федерації стрільби Донецької області Дмитро Подопригора, голова комітету по фізичній культурі і спорту Покровської міської ради Віктор Поліщук, в.о. директора школи вищої спортивної майстерності Крістіна Русінова, начальник управління з фізичної культури і спорту Маріупольської міської ради Давід Табатадзе. Ще один член виконкому буде обраний з числа олімпійців регіону на наступній Асамблеї відділення НОК України в Донецькій області.