Легкоатлетичний турнір на Хмельниччині

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За підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України в Кам’янці-Подільському відбувся ХІІ турнір з легкої атлетики пам’яті відмінників освіти – першого майстра спорту Хмельниччини зі стрибків у висоту Бориса Одінцова та вчителя-методиста вищої категорії В’ячеслава Шмирка.
В змаганнях взяла участь рекордна кількість учасників – 283 юнаків та дівчат, які представляли 18 команд з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей і боролися за нагороди турніру в 15 видах програми у двох вікових групах (2001-2002 р.н., 2003 р.н. та молодші). До них поза конкурсом долучились також два десятки студентів місцевого університету та ветерани спорту.
Урочисте відкриття відбулося на майданчику біля НВК №9, де тривалий час Одінцов і Шмирко плідно працювали з школярами, створивши хорошу спортивну базу в цьому закладі.
Привітали юних легкоатлетів, педагогічний колектив і учнів НВК керівники освітянських та спортивних закладів міста, в тому чичлі член обласного відділення НОК України – президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов, директор навчального закладу Наталія Осадчук, які побажали спортсменам хорошими спортивними досягненнями вшанувати пам'ять чудових педагогів школи, відзначити Міжнародний день спорту, укріпити дружні відносини та відвідати історичні і культурні пам’ятки міста.
В рамках Всеукраїнських акцій НОК України «Олімпійський куточок» та «Олімпійська книга» перший заступник відділення НОК в області Віктор Флентін передав керівнику НВК спортивні інвентар і літературу.
А далі розпочалися змагання, які тривали 3 дні на стадіонах ім. Г. Тонкочеєва Національного університету та в спортзалі НВК № 9. Прохолодна дощова погода не сприяла високим результатам, та все ж варто виділити Тетяну Харащук, 2002 р.н. (біг на 200м – 25,6 сек. - рекорд турніру, біг на 400м -59,1cек),. Юрія Медвідя, 2002 р.н. (стрибки у висоту –
Всі переможці й призери змагань нагороджені грамотами і медалями, 12 найкращих отримали подарунки, 24 стрибуни у висоту – спеціальні призи від організаторів турніру: відділення НОК України в Хмельницькій області, НВК №9, приватного підприємця Валентина Ліпіча.