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За 100 днів угорський Дьор прийматиме найсильніших юних олімпійців Європи
14 Квітня 2017 Поділитися
За 100 днів угорський Дьор прийматиме найсильніших юних олімпійців Європи

Сьогодні, 14 квітня, залишається рівно 100 днів до старту XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який вперше у своїй історії прийматиме угорське місто Дьор.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Планується, що українці будуть захищати кольори національного прапора у 6 з них: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.

Мер міста Дьор та президент Національного олімпійського комітету Угорщини Жолт Боркай схвально відгукнувся щодо підготовки до XIV ЄЮОФ-2017.

«Зведення об’єктів рухається в хорошому темпі, всі будівельні роботи будуть завершені наприкінці травня. Уряд надає всебічну фінансову підтримку, адже розуміє, що нова інфраструктура відкриває нові можливості для жителів Дьору, нашої молоді, а також сприяє проведенню різноманітних міжнародних змагань у майбутньому», - зазначив Жолт Боркай.

Наразі олімпійські об’єкти відвідали представники федерацій видів спорту, які представлені у програмі Фестивалю, а вже 25 квітня шефи-місії команд з 50 країн Європи на власні очі зможуть пересвідчитись у всіх позитивних зрушеннях.

Наприкінці травня Олімпійський вогонь Європейського юнацького олімпійського фестивалю прибуде до Дьора, щоб 23 липня дати старт престижним змаганням.

Вболіваємо за наших разом!

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