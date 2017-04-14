За 100 днів угорський Дьор прийматиме найсильніших юних олімпійців Європи

Сьогодні, 14 квітня, залишається рівно 100 днів до старту XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який вперше у своїй історії прийматиме угорське місто Дьор.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Планується, що українці будуть захищати кольори національного прапора у 6 з них: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.

Мер міста Дьор та президент Національного олімпійського комітету Угорщини Жолт Боркай схвально відгукнувся щодо підготовки до XIV ЄЮОФ-2017.

«Зведення об’єктів рухається в хорошому темпі, всі будівельні роботи будуть завершені наприкінці травня. Уряд надає всебічну фінансову підтримку, адже розуміє, що нова інфраструктура відкриває нові можливості для жителів Дьору, нашої молоді, а також сприяє проведенню різноманітних міжнародних змагань у майбутньому», - зазначив Жолт Боркай.

Наразі олімпійські об’єкти відвідали представники федерацій видів спорту, які представлені у програмі Фестивалю, а вже 25 квітня шефи-місії команд з 50 країн Європи на власні очі зможуть пересвідчитись у всіх позитивних зрушеннях.

Наприкінці травня Олімпійський вогонь Європейського юнацького олімпійського фестивалю прибуде до Дьора, щоб 23 липня дати старт престижним змаганням.

Вболіваємо за наших разом!