Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова призерка Ігор в Лондоні-2012 з кульової стрільби Олена Костевич, голова Кіровоградського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Кузьмін.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Бажаємо вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги і добрих справ в ім'я українського олімпізму!

Миру, добра та злагоди!