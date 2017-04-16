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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
16 Квітня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Ігор-1960 Віра Крепкіна.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Бажаємо Вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових професійних вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги і добрих справ в ім'я українського олімпізму!

Миру, добра та злагоди!

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