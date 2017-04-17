Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України Руслан Савлохов.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Здоров'я, благополуччя, успіхів та натхнення!

Миру, добра та злагоди!