Радехівщина визначилася з командою на обласний фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
На Львівщині триває активна підготовка до проведення обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA», що відбудеться 27 квітня на навчально-спортивній базі «Динамо» у Львові.
У всіх районах, об’єднаних територіальних громадах та містах обласного значення Львівщини наразі тривають попередні етапи змагань.
Яскраво відбулося дитяче спортивне свято «Олімпійське лелеченя» й у Радехівському районі. Зокрема, на стадіоні «Колос» у місті Радехові успішно завершився районний етап з урочистою церемонією підняття прапорів України та НОК України під звучання національного гімну та запаленням Олімпійського смолоскипа. Окрасою свята став виступ юних спортсменів-каратистів із місцевої ЗОШ №1.
У спортивному заході, яке проводилося трьома етапами, взяли участь 4 команди із загальноосвітніх шкіл району. Юні спортсмени презентували свою школу, де найкращою виявилася команда «Чемпіони» ЗОШ с. Вузлове; змагалися у різноманітних спортивних естафетах та у вікторині «Знавці олімпійського спорту». Вдруге поспіль переможцем районного етапу «Олімпійське лелеченя» стала команда «Козачата» з Радехівської середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Саме ця команда й буде представляти район на обласному етапі. Друге місце посіла команда «Extremal» Лопатинської ЗОШ, третє - команда «Чемпіони» ЗОШ с. Вузлове.
Переможці були нагороджені грамотами, призами, книгами та сувенірною атрибутикою олімпійської тематики.
Захід проводився за сприяння Радехівської райдержадміністрації, відділення НОК України у Львівській області, районної організації ВФСТ «Колос», Радехівської ДЮСШ та за підтримки спонсорів Молочної компанії «Галичина», ТзОВ «Автортанс» і ГО «Ветерани 40+».