Радехівщина визначилася з командою на обласний фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»

На Львівщині триває активна підготовка до проведення обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA», що відбудеться 27 квітня на навчально-спортивній базі «Динамо» у Львові.

У всіх районах, об’єднаних територіальних громадах та містах обласного значення Львівщини наразі тривають попередні етапи змагань.

Яскраво відбулося дитяче спортивне свято «Олімпійське лелеченя» й у Радехівському районі. Зокрема, на стадіоні «Колос» у місті Радехові успішно завершився районний етап з урочистою церемонією підняття прапорів України та НОК України під звучання національного гімну та запаленням Олімпійського смолоскипа. Окрасою свята став виступ юних спортсменів-каратистів із місцевої ЗОШ №1.

У спортивному заході, яке проводилося трьома етапами, взяли участь 4 команди із загальноосвітніх шкіл району. Юні спортсмени презентували свою школу, де найкращою виявилася команда «Чемпіони» ЗОШ с. Вузлове; змагалися у різноманітних спортивних естафетах та у вікторині «Знавці олімпійського спорту». Вдруге поспіль переможцем районного етапу «Олімпійське лелеченя» стала команда «Козачата» з Радехівської середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Саме ця команда й буде представляти район на обласному етапі. Друге місце посіла команда «Extremal» Лопатинської ЗОШ, третє - команда «Чемпіони» ЗОШ с. Вузлове.

Переможці були нагороджені грамотами, призами, книгами та сувенірною атрибутикою олімпійської тематики.

Захід проводився за сприяння Радехівської райдержадміністрації, відділення НОК України у Львівській області, районної організації ВФСТ «Колос», Радехівської ДЮСШ та за підтримки спонсорів Молочної компанії «Галичина», ТзОВ «Автортанс» і ГО «Ветерани 40+».