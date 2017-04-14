Вітання президента НОК України з Великоднем!

Дорогі друзі! Прийміть найщиріші вітання у світле Христове Воскресіння!

Нехай Пасхальне свято стане для кожного початком оновлення, душевної чистоти та гармонії, взаємоповаги та порозуміння!

Бажаю, щоб диво Христового Воскресіння наповнювало радістю Ваші серця, додавало сил і наснаги у здійсненні найсвітліших задумів і досягненні найвищих результатів.

Миру, спокою та Божої благодаті усім нам і нашій Україні!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

З повагою

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА