УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Вітання президента НОК України з Великоднем!
14 Квітня 2017 Поділитися
Дорогі друзі! Прийміть найщиріші вітання у світле Христове Воскресіння!
Нехай Пасхальне свято стане для кожного початком оновлення, душевної чистоти та гармонії, взаємоповаги та порозуміння!
Бажаю, щоб диво Христового Воскресіння наповнювало радістю Ваші серця, додавало сил і наснаги у здійсненні найсвітліших задумів і досягненні найвищих результатів.
Миру, спокою та Божої благодаті усім нам і нашій Україні!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою
Президент
Національного олімпійського
комітету України,
Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА
Поділитися