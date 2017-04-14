Спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» крокує Черкащиною

В спортивному залі Таганчанської загальноосвітньої школи Канівськоно району відбувся обласний зональний етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».

Захід провели за спільної організаційної підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області, відділу освіти, молоді та спорту Канівської РДА та районної ДЮСШ «Колос».

Участь в зональних змагання брали команди навчальних закладів міста Канева, Канівського та Черкаського районів, які здобули перемогу на попередніх етапах, а саме: Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, Таганчанська загальноосвітня школа та Руськополянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2.

На відкритті змагань учасників привітали відповідальний секретар відділення НОК України в Черкаській області Іван Урста, начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Анна Бабенко, директор Таганчанської загальноосвітньої школи Сергій Гарбуз та директор районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Василь Момро, які побажали всім учасникам гарно провести час за улюбленими спортивними та інтелектуальними змаганнями, а також чесної перемоги найкращим. Надалі головний суддя Василь Момро повідомив учасникам програму заходу, яка складалася з наступних етапів: презентація команди, вікторина з історії Олімпійського руху та рухливі естафети.

Всі учасники змагань активно працювали як розумово, так і фізично, щоб вибороти перемогу. Отже, за підсумками змагань перше загальнокомандне місце здобула команда м. Канева, яка братиме участь у фінальних змаганнях у м. Черкаси, друге місце - команда Руськополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, 3 місце посіла команда Канівського району.

Спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» на Черкащині проводиться щорічно та з року в рік набирає все більшої популярності серед учнівської молоді. Основна мета – пропаганда здорового способу життя, виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, солідарності, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом.

