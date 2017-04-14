В Сумах завершили ІІ етап «Олімпійського лелеченя» - «Olympic move UA»

Днями в місті Суми у приміщенні спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка відбувся останній зональний етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».

У заході брали участь команди міста Суми та Сумського району.

Спортивне свято розпочалося вже з традиційного параду команд, на якому були присутні почесні гості: голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова та заслужений майстер спорту України, учасниця Олімпійських ігор в Лондоні з боротьби Катерина Бурмістрова.

Усі види програми були цікавими та захоплюючими. Відразу команди представили свої презентації: назва, девіз, емблема, зовнішній вигляд та спортивний танок. Потім відбулися олімпійська вікторина, спортивні естафети, та рухлива гра «П’ятнашки».

Переможці, призери та всі учасники змагань були нагороджені цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України. Також спортивний інвентар та олімпійську літературу для своїх навчальних закладів отримали представники команд.

