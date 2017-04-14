«Бал чемпіонів»: у Чернігові відзначили найкращих спортсменів

Традиційна, вже 24-а, щорічна церемонія урочистого вшанування кращих спортсменів, тренерів і спортивних організацій Чернігівської області за підсумками 2016 року – «Бал чемпіонів» – відбулася вчора, 13 квітня, у Міському палаці культури Чернігова.

Організатори – департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА та відділення Національного олімпійського комітету в Чернігівській області – створили справжнє спортивне свято, щоб віддячити спортивній спільноті Чернігівщини за досягнення, здобуті на славу України та своєї громади.

«Дуже важливо підтримувати наших спортсменів у їхніх прагненнях до перемог, щоб вони завжди мали відчуття того, що на Батьківщині, у рідному краї ними пишаються, вони потрібні, – зазначив у вітальному слові до зібрання голова Чернігівської ОДА й одночасно голова відділення НОК України в Чернігівській області Валерій Куліч.

Також зі словами вдячності до земляків-чемпіонів звернулися, зокрема, перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук та заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

Кубки, квіти й грошові винагороди від НОК України в Чернігівській області та його партнерів – Чернігівського відділення ПАТ «САН ІнБев Україна» і ПАТ Чернігівський автозавод – переможцям вручали почесні гості.

Нагородження проводилось у одинадцяти номінаціях:

Кращий паралімпієць - чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року Олег Лень

Кращий тренер паралімпійців - заслужений тренер України Володимир Сторожок

Кращий спортсмен з неолімпійських видів спорту - Єрмоленко Олександр – Майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою, чемпіон світу з військово-спортивного багатоборства і срібний призер Чемпіонату світу з рукопашного бою.

Кращий тренер з неолімпійських видів спорту - Козир Сергій Васильович – тренер-викладач з рукопашного бою і військово-спортивного багатоборства.

Олімпійська надія Чернігівщини - Христина Дмитренко – майстер спорту України з біатлону, перша в історії Чернігівщини й України чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор-2016, вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з лижного спорту обласної організації Україна.

Прорив року - чемпіон України з футболу серед жіночих команд першої ліги – команда «Спартак».

Спортивна гордість Чернігівщини:

Наталія Скакун – заслужений майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка Олімпійських ігор 2004 року в Афінах із важкої атлетики у ваговій категорії до 63 кг, Олімпійська рекордсменка, чемпіонка Європи, рекордсменка світу.

Валентина Цербе-Несіна – заслужений майстер спорту України з біатлону, перша олімпійська медалістка незалежної України, бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 року з біатлону, призерка чемпіонатів світу і Європи.

За відданість спорту :

Геннадій Авраменко – Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений майстер спорту СРСР і України, «бронзовий» призер Олімпійських ігор в Сеулі 1988 року (стрільба з малокаліберної гвинтівки по рухливому кабану», багаторазовий чемпіон світу, володар Кубка світу, неодноразовий рекордсмен Європи й СРСР, багаторазовий чемпіон і призер СРСР із кульової стрільби (гвинтівка).

Василь Кирієнко – Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України, тренер-викладач із настільного тенісу ДЮСШ інвалідів.

Кращий спортивний благодійник-меценат Чернігівщини 2016 року:

Валерій Купцов – голова правління ПрАТ «Чернігівський автозавод»

Микола Карахтанов– директор Чернігівського відділення ПАТ «САН ІнБев Україна»

Кращий спортсмен з олімпійських видів – Олена Костевич – Заслужений майстер спорту України з кульової стрільби, Олімпійська чемпіонка і дворазова «бронзова» призерка Олімпійських ігор, чемпіонка й призерка чемпіонатів світу і Європи, володарка Кубка світу.

Кращий тренер з олімпійських видів спорту – Галина Назаренко – Заслужений тренер України з кульової стрільби, старший тренер-викладач Чернігівської школи вищої спортивної майстерності.

Краща дитячо-юнацька спортивна школа Чернігівщини - спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – позашкільний навчальний заклад «СДЮШОР із лижного спорту» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

Також квітами та подарунками були нагороджені учасники та їх тренери Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року.



За здобуття бронзових медалей чемпіонату України серед команд вищої ліги за підсумками сезону 2016 року нагороджено жіночу футбольну команду «Легенда-ШВСМ» – шестиразового чемпіона України, чотириразового володаря Кубка України, шестиразову учасницю ігор Ліги чемпіонів УЄФА, володарку відкритого Кубка Італії.