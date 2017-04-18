Донеччина приймала зональний етап обласних змагань «Олімпійське лелеченя»

Сьомий рік поспіль, за ініціативи Національного олімпійського комітету України проводиться Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя».

13 квітня Родинське, що на Донеччині, гостинно прийняло зональний етап обласних змагань, у якому брали участь команди-переможці міських та районних етапів з 8 міст та районів області – м.Покровськ, Селидове, Авдіївка, Мар’їнський район, Мирноград, Великоновосілківський район, Красноармійський район, Новогродівка.

Гості заходу – член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Поліщук, директор міського центру «Спорт для всіх» Віталій Щербинка та директор ДЮСШ м. Покровськ Ігор Юркін побажали всім учасникам наснаги та перемоги.

Найспритнішими у естафетах виявилась команда з Селидового, у рухливій грі – Великоновосілківський район. Найцікавіше презентувати свою команду вдалося Покровському НВК №1.

За підсумками всіх випробувань перемогу виборола команда Великоновосілківського району, друге місце у команди м. Селидове, на третій позиції опинилась команда Покровського НВК №1. Призери та переможці змагань отримали грамоти та подарунки від Національного олімпійського комітету України.

На переможців чекає фінал обласних змагань «Олімпійського лелеченя», який відбудеться 11 травня на ФОК м. Родинське.