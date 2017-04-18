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Донеччина приймала зональний етап обласних змагань «Олімпійське лелеченя»
18 Квітня 2017 Поділитися
Донеччина приймала зональний етап обласних змагань «Олімпійське лелеченя»

Сьомий рік поспіль, за ініціативи Національного олімпійського комітету України проводиться Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя».

13 квітня Родинське, що на Донеччині, гостинно прийняло зональний етап обласних змагань, у якому брали участь команди-переможці міських та районних етапів з 8 міст та районів області – м.Покровськ, Селидове, Авдіївка, Мар’їнський район, Мирноград, Великоновосілківський район, Красноармійський район, Новогродівка.

Гості заходу – член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Поліщук, директор міського центру «Спорт для всіх» Віталій Щербинка та директор ДЮСШ м. Покровськ Ігор Юркін побажали всім учасникам наснаги та перемоги.

Найспритнішими у естафетах виявилась команда з Селидового, у рухливій грі – Великоновосілківський район. Найцікавіше презентувати свою команду вдалося Покровському НВК №1.

За підсумками всіх випробувань перемогу виборола команда Великоновосілківського району, друге місце у команди м. Селидове, на третій позиції опинилась команда Покровського НВК №1. Призери та переможці змагань отримали грамоти та подарунки від Національного олімпійського комітету України.

На переможців чекає фінал обласних змагань «Олімпійського лелеченя», який відбудеться 11 травня на ФОК м. Родинське. 

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