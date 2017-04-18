#OlympicLab впевнено крокує Кіровоградщиною

В м. Олександрії Кіровоградської області відбулися заходи в рамках проекту #OlympicLab, який реалізується Національним олімпійським комітетом України за підтримки Міжнародного Олімпійського Комітету.

У модулях проекту «Історія розвитку олімпійського руху» та «Волонтери олімпійського руху» взяли участь понад 195 учнів початкової ланки (1-4 класи) навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 19 - дошкільний навчальний заклад «Лісова казка». Обов’язки волонтерів виконували учні 6-А і 10-А класів та батьки юних учасників спортивного дійства.

В гості до місцевих школярів завітали: голова відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін, відповідальний секретар обласного відділення НОК Вадим Бебко, головний спеціаліст осередку НОК Микола Аношкін, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, учасниця Юнацьких Олімпійських ігор-2014 року Ангеліна Бондаренко, майстер спорту України з велоспорту, стипендіат НОК України Андрій Охватенко, почесний член Національної Спілки художників України Микола Цуканов, журналісти редакції спортивних новин телеканалу «Кіровоград», щотижневика «Спорт-ревю New» та місцевого телеканалу «КТМ».

З вітальним словом до учасників заходу та гостей свята звернувся голова відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін який, вручив для шкільної бібліотеки сучасну літературу на олімпійську тематику.

Розпочався спортивно-виховний захід із театралізованого дійства про історію розвитку олімпійського руху.

Потім школярі разом із Андрієм Охватенком і Ангеліною Бондаренко виконали патріотичний флешмоб-руханку «Мова єднання».

Гарно розім’явшись, діти брали участь у різноманітних спортивних конкурсах та естафетах: «Перегони на колісницях», «Артбол», «Стрімкий м’яч», перетягування канату, комбінована естафета. Родзинкою спортивно-розважальних заходів було те, що поруч із дітьми спортивні завдання виконували також і їх батьки.

На завершення заходу почесні гості вручили учасникам та волонтерам спортивного свята подарунки від НОК України: футболки, блокноти, ручки, олімпійські щоденники, календарі, сувеніри з олімпійською символікою.

А навчальний заклад за гарну організацію заходу отримав футбольні, баскетбольні та волейбольні м’ячі, плакати, спортивні банери.

Відповідальний секретар обласного відділення НОК Вадим Бебко зазначив, що НВК ЗНЗ № 19 «Лісова казка» став першим навчальним закладом Кіровоградської області, учні якого взяли участь у проведенні всіх модулів проекту #OlympicLab.

За активну участь в олімпійському русі, виховання дітей та молоді в дусі олімпійських ідеалів відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області клопотатиме перед Олімпійською академією України про зарахування навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 19 - дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» з міста Олександрії до мережі шкіл олімпійської освіти.

Директор закладу Неля Овчаренко подякувала гостям за чудові та корисні подарунки, а школярі з побажаннями нових звершень, наснаги, позитиву вручили представникам олімпійського руху Кіровоградщини екосумки, виготовлені учнями на уроках трудового навчання.

