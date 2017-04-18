Українські дзюдоїсти визначилися зі складом на чемпіонат Європи

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З 20 по 23 квітня в польській столиці найсильніші дзюдоїсти Старого Світу боротимуться за нагороди чемпіонату Європи.
Спортсмени розіграють комплекти нагород в індивідуальній та командній першостях.
Турнір в Варшаві стане першим офіційним стартом європейського календаря-2017.
Українська заявка нараховує 17 спортсменів.
Зичимо нашим дзюдоїстам успіхів та вдалого виступу!
Склад збірної України
Чоловіки: Георгій Зантарая (66 кг), Богдан Ядов (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг, лише командна першість), Дмитро Канівець (73 кг, лише командна першість), Артем Хомула (73 кг), Сергій Дребот (73 кг), Сергій Крівчач (81 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг), Вадим Синявський (90 кг), Олександр Романюк (100 кг), Яків Хаммо (100 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг).
Жінки: Марина Черняк (48 кг), Дар'я Білодід (48 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Світлана Ярьомка (+78 кг), Єлизавета Каланіна (+78 кг).