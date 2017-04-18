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Дивіться церемонію «Герої спортивного року-2016» на офіційному сайті та сторінках НОК України в соціальних мережах!
18 Квітня 2017 Поділитися
Дивіться церемонію «Герої спортивного року-2016» на офіційному сайті та сторінках НОК України в соціальних мережах!

Наприкінці березня Україна дізналася імена спортивних героїв олімпійського 2016 року під час ХІ Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року».

Ті, хто не зміг цього вечора відвідати «Спортивний Оскар-2016», матимуть змогу вже сьогодні долучитись до яскравого дійства за допомогою телеверсії свята.

Спортивні вболівальники можуть знайти та переглянути її на офіційному на сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, http://vk.com/olympicua, https://plus.google.com/+OlympicUA.

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