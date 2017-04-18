Стала відома дата старту естафети Олімпійського вогню-2018

Оргкомітет XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року в південнокорейському Пхьончхані оголосив свої плани щодо маршруту естафети Олімпійського вогню.

За 100 днів до старту Ігор (1 листопада 2017 року) та після запалення Олімпійського вогню в грецькій Олімпії буде дано старт естафеті.

Вона пройде через 17 міст і провінцій Республіки, а участь у ній братиме 7,5 тисяч факелоносців. Загальна протяжність маршруту складатиме 2018 км .

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Юна Кім, яка є почесним послом Пхьончхану-2018, буде факелоносцем даної естафети. «Це буде велика честь втретє нести Олімпійський факел. Після подібної ролі на Іграх в Турині у 2006-му та у Ванкувері 2010-му роках це спонукало мене ще більше працювати заради Олімпійського «золота». Також я братиму участь під час запалення Олімпійського вогню 24 жовтня в Олімпії. Сподіваюсь, що багато людей стануть частиною Пхьончхана-2018 і естафета Олімпійського вогню залишиться у їх пам’яті назавжди», - поділилися своїми емоціями спортсменка.