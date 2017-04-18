Юні легкоатлети перевірили свою форму у Кропивницькому

14 квітня на стадіоні «Зірка» м. Кропивницького проходив відкритий обласний турнір з легкої атлетики серед юнакiв та дiвчат 2000 - 2001 р.н. і молодших, присвячений пам’яті Заслуженого тренера України Володимира Іванця.

Під час урочистого відкриття змагань юних атлетів привітали: голова відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін та голова обласної федерації легкої атлетики Ігор Андрощук.

У змаганнях, які відбувалися під патронатом обласного відділення Національного олімпійського комітету України, взяли участь 220 спортсменів із 16 районів Кіровоградської області, які розіграли 35 комплектів нагород у бігу на 100, 110, 400 метрів з бар’єрами, на дистанції 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів, у стрибках в довжину та висоту. По дві золоті медалі в різних видах змагань завоювали: Олександра Горохова (м. Новомиргород), Валерія Куропятник і Ярослав Сердюк (смт. Олександрівка) та представники Знам’янського району Данило Волков і Олеся Крамаренко.

Син Володимира Іванця Анатолій та майстер спорту СРСР з легкої атлетики Любов Савенко нагородили переможців і призерів змагань дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та медалями від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.