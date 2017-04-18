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Київські ветерани спорту продовжують активно змагатись
18 Квітня 2017 Поділитися
Київські ветерани спорту продовжують активно змагатись

На початку квітня розпочались змагання ветеранів спорту з волейболу за звання кращих гравців відкритої першості міста Києва на Кубок Олімпійського чемпіона Володимира Іванова.

Організатор змагань - Київський міський осередок ветеранів волейболу за підтримки міського відділення Національного олімпійського комітету України, Асоціації ветеранів спорту України, Міністерства молоді та спорту України.  

Днями продовжили змагання ветерани волейболу вікової групи 70+. У змаганнях брало участь 25 учасників віком від 70 до 78 років.

На майданчику в різних командах виступали давні друзі-суперники: Віктор Федюшин, Валерій Шарубін, Павло Купріян, Юрій Ярличенко, Олександр Маштепа, Юрій Варєжкін, Олександр Лібіх, Василь Соляник, які в різні роки в різних вікових групах разом ставали чемпіонами та призерами на Всесвітніх та Європейських ігор ветеранів спорту, а також разом з ними грали переможці Кубків України, багатьох змагань ветеранів, першості Києва: Віктор Соболєв, Владлен Кузьменко, Анатолій Кулічков та інші. Здолавши усіх своїх суперників переможцем першості Києва стала команда «КПІ-75» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»), друге місце виборола команда «Солом’янка», третє – «КПІ-70» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).

Після закінчення ігор, почесний майстер спорту, член виконкому Олімпійської академії України Юрій Крюков вручив команді-переможниці Кубок Олімпійського чемпіона з волейболу Володимира Іванова, іншим – відповідні дипломи та пам’ятні подарунки від Київського міського відділення НОК України.

За пропаганду здорового способу життя та підтримку олімпійського руху кращим гравцям, якими були визнані у команді «КПІ-75» -Валерій Шарубін, «Солом’янка» - Анатолій Кулічков, «КПІ-70» - Олександр Воловик, вручені дипломи і пам’ятні календарі на честь перемоги збірної команди СРСР з волейболу у XIX олімпійських іграх у Мехіко (1968 р.), у складі якої була більшість гравців з України. Усі учасники змагань від Київського відділення Національного олімпійського комітету отримали пам’ятні сувеніри з олімпійською символікою. 
 

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