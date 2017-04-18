Cергей Бубка побажав успіху українським хокеїстам на чемпіонаті світу в Києві

Сьогодні президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка разом з Віце-прем’єр-міністром України В’ячеславом Кириленком, Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, заступником голови Київської міської державної адміністрації Ганною Старостенко та президентом Федерації хокею України Анатолієм Брезвіним відвідав відкрите тренування національної збірної України з хокею та побажав успішного виступу нашій команді на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А, матчі якого з 22 по 28 квітня відбуватимуться у київському Палаці спорту.

Разом з представниками різних міністерств, відомств та громадських організацій головний олімпієць України взяв участь у засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення світової першості, під час якого були розглянуті нагальні питання й останні приготування до престижного турніру. Зокрема, учасники обговорили підготовку спортивної арени до прийому гостей, роботу різних служб, питання безпеки, телетрансляцій тощо.

За інформацією організаторів, на сьогоднішній день всі квитки на матчі чемпіонату продані. Разом з тим, усі бажаючі, хто не зможе побачити поєдинки нашої хокейної дружини з трибун Палацу спорту, матимуть нагоду зробити це наживо під час телевізійних трансляцій на «UA: Першому».



«Це дуже відповідальні і важливі змагання для України. Впевнений, що чемпіонат пройде на високому організаційному рівні і принесе усім українцям приємні емоції. Ми віримо в нашу команду і зичимо всього найкращого нашим хлопцям, щоб вони вдало провели турнір і вийшли до еліти світового хокею. Мріємо про це і вболіваємо за збірну України!», - наголосив Сергій Бубка.

Додамо, що на чемпіонаті світу в Києві (Дивізіон 1, група А) впродовж 22-28 квітня змагатимуться збірні України, Казахстану, Угорщини, Австрії, Польщі та Південної Кореї.