В Олімпійському домі відбулося засідання Комісії НОК України «Олімпійська освіта та культура»

Сьогодні в Олімпійському домі під головуванням Марії Булатової та за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки своє чергове засідання провела Комісія «Олімпійська освіта та культура».

Під час вітального слова головний олімпієць країни відзначив, що ця Комісія є однією з найбільш результативних та успішних комісій Олімпійського комітету.

«За останні роки Комісією спільно з Олімпійською академією України та НОК України реалізовано багато проектів, зокрема освітньо-видавничих. Дуже приємно, що високу оцінку видавничої діяльності НОК спільно з Олімпійською академією України дав виконуючий обов'язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич під час свого нещодавнього візиту до Києва».

На засіданні члени Комісії окреслили план роботи на друге півріччя 2017 року.

Зокрема, вони обговорили питання щодо надання патронату НОК декільком міжнародним науковим конференціям; делегування представників України на міжнародні семінари, конгреси; проведення Конкурсу НОК України на найкращу наукову роботу з олімпійського руху; освітньо-видавничі проекти НОК; створення олімпійських бібліотек у профільних вищих навчальних закладах, що готують фахівців галузі фізичної культури і спорту, підготовку до Олімпійського дня тощо.

Також на засіданні присутні наголосили на важливості створення олімпійського музею в українській столиці. Члени Комісії підтримали Сергія Бубку та Марію Булатову, які зауважили на необхідності вирішення питання щодо його відновлення та закликали усіх долучитись до цього процесу.