165 спортсменів Львівщини отримають стипендію імені В’ячеслава Чорновола

Найкращі спортсмени Львівщини отримають обласні стипендії імені В’ячеслава Чорновола на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Щороку, починаючи з 2005, за досягнення у галузі спорту її найкращі представники отримують обласну стипендію. Стипендія іменна, відтак кожного року назва стипендії змінюється, в залежності від того рік вшанування якого видатного діяча проголосили в області. Цьогоріч це В’ячеслав Чорновіл.

Гроші усім 165-м стипендіатам надійдуть уже до кінця квітня.