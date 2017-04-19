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165 спортсменів Львівщини отримають стипендію імені В’ячеслава Чорновола
19 Квітня 2017 Поділитися
165 спортсменів Львівщини отримають стипендію імені В’ячеслава Чорновола

Найкращі спортсмени Львівщини отримають обласні стипендії імені В’ячеслава Чорновола на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Щороку, починаючи з 2005, за досягнення у галузі спорту її найкращі представники отримують обласну стипендію. Стипендія іменна, відтак кожного року назва стипендії змінюється, в залежності від того рік вшанування якого видатного діяча проголосили в області. Цьогоріч це В’ячеслав Чорновіл.

Гроші усім 165-м стипендіатам надійдуть уже до кінця квітня.

 

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