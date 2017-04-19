На Черкащині відзначили кращі дитячо-юнацькі спортивні школи та федерації з видів спорту

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Рейтинги дитячо-юнацьких спортивних шкіл з олімпійських та неолімпійських видів спорту області склали на Черкащині.
ТОП-10 формували за результативними показниками виступів спортсменів на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Рейтинг дитячо-юнацьких спортивних шкіл з неолімпійських видів підвели на Черкащині вперше. Традиційно підсумували й досягнення серед федерацій як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Кращих відзначили під час зустрічі в Черкаській облдержадміністрації.
«Ми підводимо підсумки за 2016 рік і даємо оцінку нашій загальній роботі в напрямку розвитку спорту. 2016 рік став багатим не лише на яскраві спортивні перемоги наших земляків, але й вдалим за багатьма іншими показниками», – відзначає заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв.
Кращими ДЮСШ області з олімпійських видів спорту визначено Уманську ДЮСШ №1, КДЮСШ №2 Черкаської міської ради та КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради. Дві із цих шкіл потрапили також до «ТОП-10» Міністерства молоді та спорту України. Так, Уманська ДЮСШ №1 посіла сьому сходинку Всеукраїнського рейтингу, а КДЮСШ №2 Черкаської міської ради – на восьмому місці.
Серед ДЮСШ з неолімпійських видів спорту кращими стали: КДЮСШ «Вулкан», обласна КДЮСШ Черкаського обласного ФСТ «Спартак» та КДЮСШ Черкаської міської ради.
Кращі федерації з олімпійських видів спорту: федерація легкої атлетики, федерація зі стрільби кульової, федерація з хокею на траві.
Кращими федераціями з неолімпійських видів спорту визначили: веслування на човнах «Дракон», кікбоксинг ВАКО, військово-спортивні багатоборства.
«Вдячний обласному управлінню молоді та спорту за підготовку рейтингів, що доводять позитивну динаміку розвитку спорту на Черкащині. Адже ми бачимо, що з багатьох олімпійських видів спорту кількість балів збільшується, рівень спортсменів та їх кількість на міжнародних змаганнях теж зростає, так само і місця, котрі спортсмени там займають. Нарешті в області вибудовується вертикаль організацій, що ведуть спортсмена від масового спорту до спорту вищих досягнень. Треба й далі працювати в цьому напрямку. І пам’ятаймо про підготовку до Олімпійських ігор-2020, яка вже стартувала», – відзначив голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда.