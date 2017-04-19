Турнір з греко-римської боротьби у Кропивницькому назвав своїх переможців

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Днями у спортивній залі Центральноукраїнського національного технічного університету м. Кропивницького проходив відкритий міський турнір з боротьби греко-римської серед юнаків, пам’яті Майстра спорту СРСР, тренера Миколи Бондаря.
У змаганнях, організованих за сприяння відділу фізичної культури та спорту міської ради і відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, взяли участь 60 юних атлетів 2007-2009 років народження з Кропивницького, Новоукраїнки, Новомиргорода і Кременчука.
Всі учасники та гості змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять Миколи Бондаря, який 50 років свого життя віддав греко-римській боротьбі. До останнього дня Микола Миколайович представляв обласну федерацію греко-римської боротьби у складі відділення НОК України в Кіровоградській області, працював тренером-викладачем у міській КДЮСШ № 3. Його вихованці гідно представили рідну спортивну школу на змаганнях, присвячених пам’яті свого наставника. Богдан Рябов, Дмитро Ткаліч, Ян Красножон, Максим Мартишин, Олег Тимошенко та Василь Хабардін завоювали золоті нагороди, а їх одноклубники вибороли 6 срібних і 3 бронзові медалі.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України й обласної федерації греко-римської боротьби.