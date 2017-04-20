Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійський чемпіон з футболу Володимир Лютий, директор департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту Роман Вірастюк.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Здоров'я, благополуччя, успіхів та натхнення!

Миру, добра та злагоди!