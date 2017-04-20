Лучниця Вероніка Марченко отримала нагороду найкращої спортсменки березня на Львівщині під етюди Шопена

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19 квітня за керівництва голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського у Львові відбулася урочиста церемонія нагородження найкращої спортсменки Львівщини за підсумками виступів у березні.
Така акція вперше відбулася у Дзеркальній залі Львівського Національного театру опера та балету імені Соломії Крушельницької за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту обласної ради Михайла Гички; Народного артиста України, генерального директора і художнього керівника Львівського Національного Академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Василя Вовкуна; керівника управління комунікацій партнера відділення ПАТ «Концерн Хлібпром» Юлії Лєбедєвої; членів виконкому відділення НОК України у Львівській області, членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, представників спортивної спільноти краю та численних журналістів.
Почесного титулу кращої спортсменки місяця удостоєна представниця стрільби з лука Вероніка Марченко. На чемпіонаті Європи, який відбувся у французькому місті Веттель, вона перемогла в індивідуальному заліку та допомогла збірній України здобути «бронзу» у командній першості.
Вероніку Марченко визнано найкращою спортсменкою місяця за підсумками спільного голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконавчого комітету відділення НОК України у Львівській області. При цьому, як зауважив Юрій Турянський, ці досягнення значною мірою є результатом важкої праці не лише самої Вероніки, а й її наставниці – Заслуженого тренера України Марії Гавелко. Отже заслужену нагороду – найкращого тренера Львівщини у березні отримала також і Марія Гавелко.
Розпочалося урочисте дійство мистецьким етюдом Фредеріка Шопена у виконанні всесвітньовідомої піаністки, народної артистки України Етелли Чуприк. Але на цьому приємні миттєвості не завершилися. Окрім почесної відзнаки та грошової винагороди найкращій спортсменці та її тренеру було продемонстровано й подаровано випущену на замовлення відділення власну іменну поштову марку із зображенням Вероніки, а від генерального директора Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької Василя Вовкуна – квиток на безкоштовне відвідання будь-якої вистави упродовж квітня-травня у спеціальній гостьовій ложі. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка вручив Вероніці Марченко посвідчення Заслуженого майстра спорту України.