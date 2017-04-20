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Лучниця Вероніка Марченко отримала нагороду найкращої спортсменки березня на Львівщині під етюди Шопена
20 Квітня 2017 Поділитися
Лучниця Вероніка Марченко отримала нагороду найкращої спортсменки березня на Львівщині під етюди Шопена

19 квітня за керівництва голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського у Львові відбулася урочиста церемонія нагородження найкращої спортсменки Львівщини за підсумками виступів у березні.

Така акція вперше відбулася у Дзеркальній залі Львівського Національного театру опера та балету імені Соломії Крушельницької за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту обласної ради Михайла Гички; Народного артиста України, генерального директора і художнього керівника Львівського Національного Академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Василя Вовкуна; керівника управління комунікацій партнера відділення ПАТ «Концерн Хлібпром» Юлії Лєбедєвої; членів виконкому відділення НОК України у Львівській області, членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, представників спортивної спільноти краю та численних журналістів.

Почесного титулу кращої спортсменки місяця удостоєна представниця стрільби з лука Вероніка Марченко. На чемпіонаті Європи, який відбувся у французькому місті Веттель, вона перемогла в індивідуальному заліку та допомогла збірній України здобути «бронзу» у командній першості.

Вероніку Марченко визнано найкращою спортсменкою місяця за підсумками спільного голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконавчого комітету відділення НОК України у Львівській області. При цьому, як зауважив Юрій Турянський, ці досягнення значною мірою є результатом важкої праці не лише самої Вероніки, а й її наставниці – Заслуженого тренера України Марії Гавелко. Отже заслужену нагороду – найкращого тренера Львівщини у березні отримала також і Марія Гавелко.

Розпочалося урочисте дійство мистецьким етюдом Фредеріка Шопена у виконанні всесвітньовідомої піаністки, народної артистки України Етелли Чуприк. Але на цьому приємні миттєвості не завершилися. Окрім почесної відзнаки та грошової винагороди найкращій спортсменці та її тренеру було продемонстровано й подаровано випущену на замовлення відділення власну іменну поштову марку із зображенням Вероніки, а від генерального директора Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької Василя Вовкуна – квиток на безкоштовне відвідання будь-якої вистави упродовж квітня-травня у спеціальній гостьовій ложі. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка вручив Вероніці Марченко посвідчення Заслуженого майстра спорту України.

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