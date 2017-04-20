У Дніпрі пройшов матч пам’яті Олімпійського чемпіона з футболу Вадима Тищенка

Вчора, 19 квітня, у Дніпрі відбулися ряд заходів, що були присвячені пам’яті Олімпійського чемпіона, капітана «Дніпра» в 1990-1992 роках Вадима Миколайовича Тищенка.

Спочатку гру планували провести на легендарному стадіоні «Метеор», де кувалися славетні перемоги «Дніпра» у 1989 році минулого сторіччя. Враховуючи погодні умови у місті на Дніпрі гру ветеранів та легенд ФК «Дніпро 80-х та друзів Вадима Тищенка» та ФК «Дніпро 90-х і 2000-х» років було вирішено перенести на учбово-тренувальну базу «Дніпра».

Матч вийшов цікавим та на радість вболівальників й численних глядачів – основний час завершився бойовою нічиєю 4:4. У серії пенальті сильнішими виявились більш молодші колеги — 3:4.

У перерві матчу були проведені вікторини на знання історії ФК «Дніпро» та особисто кар’єри Вадима Тищенка серед глядачів, а в якості призів були розіграні футболки з автографами учасників матчу.

В кінці ж гри глядачам були подаровані пам’ятні м’ячі з автографами гравців, які брали участь у матчі, що були люб’язно надані головою відділення НОК України в Дніпропетровській області та президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком.