Вінницькі школярі представлятимуть Україну у Міжнародному юнацькому олімпійському таборі

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Вп’яте за підтримки Національного олімпійського комітету України наші школярі мають чудову можливість відвідати Міжнародний юнацький олімпійський табір у Словаччині, який буде проходити з 24 по 29 червня 2017 року.
Протягом цих днів діти познайомляться зі своїми однолітками з Чехії, Польщі, Угорщини й Словаччини стануть безпосередніми учасниками освітній, культурних та спортивних програм, а також братимуть участь у різноманітних конкурсах, вікторинах тощо.
Одна із головних ідей табору - обговорити олімпійські ідеї й цінності серед молоді та їх практичне застосування у повсякденному житті.
За рішенням Комісії зі зв’язків з осередками НОК право представляти олімпійську України отримала загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради – переможець обласного фіналу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійського лелеченя»-2016.