Вінницькі школярі представлятимуть Україну у Міжнародному юнацькому олімпійському таборі

Вп’яте за підтримки Національного олімпійського комітету України наші школярі мають чудову можливість відвідати Міжнародний юнацький олімпійський табір у Словаччині, який буде проходити з 24 по 29 червня 2017 року.

Протягом цих днів діти познайомляться зі своїми однолітками з Чехії, Польщі, Угорщини й Словаччини стануть безпосередніми учасниками освітній, культурних та спортивних програм, а також братимуть участь у різноманітних конкурсах, вікторинах тощо.

Одна із головних ідей табору - обговорити олімпійські ідеї й цінності серед молоді та їх практичне застосування у повсякденному житті.

За рішенням Комісії зі зв’язків з осередками НОК право представляти олімпійську України отримала загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради – переможець обласного фіналу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійського лелеченя»-2016.