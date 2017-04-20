На Львівщині завершився весняний чемпіонат України з велосипедного спорту

На єдиному в Україні критому велотреку навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у Львові цими днями завершився весняний чемпіонат України з велосипедного спорту (юніори, юніорки, юнаки, дівчата).

Змагання проведено під егідою Міністерства молоді та спорту України за активної підтримки управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, федерації велосипедного спорту України та Львівської обласної федерації велосипедного спорту.

Позмагатися до Львова приїхало 140 учасників – представники 18 команд з усієї України, в тому числі й члени національної збірної команди України.

Суддівська колегія відзначила високий спортивно-технічний рівень таких велогонщиків-трековиків: Солтис Богдана, Канака Олег, Кривич Олександр, Білий Сергій, Лукачук Соломія (Львівська область), Сметанюк Олександр (Вінницька область); Кулинич Ольга, Шевченко Софія, Шевченко Олександр, Барановський Роман, Ященко Тетяна, Орлов Артур, Фарщук Сніжана (Київська область), Данільчук Богдан, Денисенко Владислав (Харківська область) Нікулін Данило (Донецька область), Мартинюк Дарина (Волинська область) та ін.

Серед кращих в цьогорічному чемпіонаті України виявилися:

- Командна гонка переслідування 4 км (юніори) - перше місце вибороли: Канака Олег, Кривич Олександр, Білий Сергій (Львівська обл.), Шевченко Олександр, Барановський Роман (Київська обл.), Нікулін Данило (Донецька обл.).

- Командна гонка переслідування 3 км (юніорки) - перше місце Бубняк Христина, Солтис Богдана (Львівська обл.), Кулинич Ольга (Київська обл.), Лукашова Ангеліна (Харківська обл.);

- Командна гонка переслідування 3 км (юнаки) - перше місце Сметанюк Олександр, Нізельський Андрій, Бартюк Дмитро (Вінницька обл.), Яковлев Микита, Ганзін Андрій (Львівська обл.).

- Командна гонка переслідування 3 км (дівчата) - перше місце Линник Яна, Шевченко Софія, Фарщук Сніжана (Київська обл.), Лукачук Соломія (Львівська).

- Індивідуальна гонка переслідування 3 км. (юніори) - перше місце Кривич Олександр (Львівська обл.)

- Індивідуальна гонка переслідування 2 км. (юніорки) - перше місце Солтис Богдана (Львівська обл.)

- Індивідуальна гонка переслідування 2 км. (юнаки) - перше місце Сметанюк Олександр (Вінницька обл.)

- Індивідуальна гонка переслідування 2 км. (дівчата) - перше місце Ященко Тетяна (Київська обл.)

- Скретч (юнаки) – перше місце Орлов Артур (Київська обл.);

- Скретч (юніорки) – перше місце Кулинич Ольга (Київська обл.);

- Скретч (юніори) – перше місце Кривич Олександр (Львівська обл.);

- Скретч (дівчата) – перше місце Лукачук Соломія (Львівська обл.);

- Спринт (юніори) - перше місце Денисенко Владислав (Харківська обл.);

- Спринт (дівчата) - перше місце Фарщук Сніжана (Київська обл.);

- Спринт (юнаки) - перше місце Данільчук Богдан (Харківська обл.);

- Спринт (юніорки) - перше місце Мартинюк Дарина (Волинська обл.)

- Кейрін (юнаки) - перше місце Данільчук Богдан (Харківська обл.)

- Кейрін (дівчата) – перше місце Лукачук Соломія (Львівська обл.)

- Кейрін (юніори) - перше місце Білий Сергій (Львівська обл.)

- Кейрін (юніорки) - перше місце Мартинюк Дарина (Волинська обл.)

- Гіт 1000 метрів (юніори) - перше місце Кривич Олександр (Львівська обл.);

- Гіт 500 метрів (юніорки) - перше місце Мартинюк Дарина (Волинська обл.);

- Гіт 500 метрів (юнаки) - перше місце Данільчук Богдан (Харківська обл.);

- Гіт 500 метрів (дівчата) - перше місце Лукачук Соломія (Львівська обл.);

- Гонка з вибуттям (дівчата) – перше місце Шевченко Софія (Київська обл.);

- Гонка з вибуттям (юніори) – перше місце Кривич Олександр (Львівська обл.);

- Гонка з вибуттям (юніорки) – перше місце Кулинич Ольга (Київська обл.);

- Гонка з вибуттям (юнаки) – перше місце Сметанюк Олександр (Вінницька обл.).