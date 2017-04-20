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Дар’я Білодід та Георгій Зантарая - чемпіони Європи з дзюдо!
20 Квітня 2017 Поділитися
Блискучі перемоги дарують Україні наші дзюдоїсти в перший день змагань на чемпіонаті Європи, який триває у Варшаві.
Неперевершений результат на дебютному для себе дорослому турнірі продемонструвала 16-річна Дар’я Білодід, яка у ваговій категорії до 48 кг не залишила жодних шансів суперницям. У додатковому часі фінальної сутички наша юна спортсменка завдяки блискучому кидку здобула перемогу над росіянкою Іриною Долговою.
Друге «золото» на рахунку досвідченого Георгія Зантараї. У фіналі наш дзюдоїст, неймовірним по красі іппоном, переміг словенця Адріана Гомбоча.
Президент Національного олімпійскього комітету України Сергій Бубка привітав дзюдоїстів та тренерський склад команди з чудовими здобутками, відзначивши високу майстерність та жагу до перемоги наших спортсменів, та побажав українцям подальших успіхів на чемпіонаті Європи в польській столиці.
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