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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
21 Квітня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує голова Житомирського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро бажаємо, щоб кожен рік життя був сповнений радістю, добром, щастям та завжди залишав лише світлі й яскраві спогади.

Здоров'я, благополуччя, успіхів та натхнення!

Миру, добра та злагоди!

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