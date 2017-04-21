Кіровоградщина нагородила спортивну гордість області

Днями в приміщенні Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л. Кропивницького відбулася церемонія нагородження кращих спортсменів та тренерів області за підсумками 2016 року «Спортивна гордість Кіровоградщини-2016».

Урочистий захід організовано управлінням освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

Протягом святкового вечора кращих атлетів регіону та їхніх наставників вітали і нагороджували: голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов, начальник управління молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський, голова відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін.

Почесні кубки, грамоти та календарі «Вперед до вершини» отримали провідні спортсмени та тренери Кіровоградщини з індивідуальних олімпійських і неолімпійських видів спорту й спорту інвалідів, переможці та призери обласних спортивних ігор серед команд районів і міст. Також було відзначено збірну області з бейсболу, яка стала кращою командою регіону з ігрових видів спорту. Окрему відзнаку отримала СДЮСШОР-2 з міста Кропивницького, яка визнана кращою серед всіх спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл України за підсумками минулого року.

Відповідно до рішення виконавчого комітету відділення НОК України в Кіровоградській області, з метою підтримки молодих обдарованих спортсменів, безповоротну фінансову допомогу отримали 9 спортсменів – переможців та призерів чемпіонатів України 2016 року, а їх наставники за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та пропаганду олімпійських ідеалів відзначені Подяками обласного осередку НОК.

Також голова відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін зазначив, що в 2016 році 5 загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області взяли участь у проекті Олімпійської академії України «Школи олімпійської освіти». За підсумками проведеної навчальної, спортивної, виховної роботи, продемонстрованих спортивних результатів Свідоцтво про зарахування до мережі шкіл олімпійської освіти вручено: Помічнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 Добровеличківської районної державної адміністрації; комунальному закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради»; комунальному закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький цент «Сузір’я» Кіровоградської міської ради»; загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради; комунальному закладу «Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради».

У перервах між врученням нагород, святковий настрій гостям урочистостей створювали дитячі музичні й танцювальні колективи, юні художні гімнастки та майстри самозахисту зі своїми показовими виступами.

