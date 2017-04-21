«Спортивний Оскар-2016» в ефірі каналу XSPORT!

Якщо ви ще не встигли насолодитися чудовами миттєвостями одного з найулюбленіших урочистих заходів українських олімпійців – ХІ Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року» – у вас є чудова можливість це виправити.

Вже цієї неділі, 23 квітня, о 22:00 на каналі XSPORT вболівальники можуть переглянути телеверсію «Спортивного Оскару-2016».

Не пропустіть!

Станьте свідками найяскравішого спортивного свята українських олімпійців!