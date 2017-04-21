Для дітей родин учасників АТО відбулося пізнавальне знайомство з діяльністю Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру

20 квітня з метою привернення належної уваги дітям родин учасників АТО, які проживають у місті Львові, з ініціативи управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та колективу Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру й підтримки Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій відбулася спортивно-пізнавальна екскурсія до єдиного в області такого роду спортивно-медичного закладу.

За безпосередньої участі головного лікаря Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Степана Середи, який також свого часу як лікар перебував у зоні АТО, діти разом з батьками ознайомилися з діяльністю диспансеру, побачили як відбувається лікувально-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна робота зі спортсменами різних категорій, довідалися про специфіку професії спортивного лікаря, мали змогу виміряти тиск, пульсовий режим, життєву ємність легень тощо.

При цьому усі учасники цього заходу щиро дякували за цікаві емоції та нові знання від спортивно-пізнавальної екскурсі, а також гостинність головного лікаря та усіх працівників фізкультурно-спортивного диспансеру.