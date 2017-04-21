Олег Верняєв захистив титул чемпіона Європи в індивідуальному багатоборстві!

На європейській першості зі спортивної гімнастики, яка триває в румунському місті Клуж-Напока, наш Олімпійський чемпіон і срібний призер Ігор-2016 Олег Верняєв здобув золоту медаль!

В індивідуальному багатоборстві українець впевнено підтвердив свій титул чемпіона Європи. З результатом 85.866 Олег Верняєв посів найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашого талановитого гімнаста та його досвідченого наставника Геннадія Сартинського з блискучим виступом, побажавши їхньому успішному тандему та всім спортсменам команди подальших успіхів на чемпіонаті Європи в Румунії.