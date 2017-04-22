Ігор Радівілов – бронзовий призер чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

На європейській першості зі спортивної гімнастики, який триває в Румунії, скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю.

«Бронза» на рахунку нашого бронзового призера Олімпійських ігор-2012 Ігоря Радівілова.

У вправах на кільцях українець з результатом 15.033 посів третю сходинку на п'єдесталі пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсмена та його особистого наставника В'ячеслава Лаврухіна з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів та нових звершень на міжнародній арені.