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Світлана Ярьомка здобуває «срібло» європейської першості з дзюдо
22 Квітня 2017 Поділитися
Світлана Ярьомка здобуває «срібло» європейської першості з дзюдо

В польській столиці триває чемпіонат Європи з дзюдо.

Сьогодні у ваговій категорії +78 кг наша Світлана Ярьомка посіла друге місце. Українка здобула перемоги у трьох поєдинках й лише у фіналі поступилася суперниці з Білорусі Марині Слуцькій.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Світлану та тренерський склад команди з чудовим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та й надалі впевнено крокувати до нових перемог.

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