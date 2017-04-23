Олег Верняєв здобуває «золото» та «бронзу» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики!

На європейській першості зі спортивної гімнастики наш Олімпійський чемпіон, срібний призер Ігор-2016 Олег Верняєв здобуває ще дві нагороди.

У вправах на брусах українець підтверджує свою майстерність та приносить Україні медаль найвищого ґатунку.

На його рахунку й «бронза» в опорному стрибку.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його особистого наставника Геннадія Сартинського з блискучим виступом, подякувавши цьому чудовому тандему за їхній високий професіоналізм, та побажав подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.