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Олег Верняєв здобуває «золото» та «бронзу» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики!
23 Квітня 2017 Поділитися
На європейській першості зі спортивної гімнастики наш Олімпійський чемпіон, срібний призер Ігор-2016 Олег Верняєв здобуває ще дві нагороди.
У вправах на брусах українець підтверджує свою майстерність та приносить Україні медаль найвищого ґатунку.
На його рахунку й «бронза» в опорному стрибку.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його особистого наставника Геннадія Сартинського з блискучим виступом, подякувавши цьому чудовому тандему за їхній високий професіоналізм, та побажав подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.
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