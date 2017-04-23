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Олег Верняєв здобуває «золото» та «бронзу» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики!
23 Квітня 2017 Поділитися
Олег Верняєв здобуває «золото» та «бронзу» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики!

На європейській першості зі спортивної гімнастики наш Олімпійський чемпіон, срібний призер Ігор-2016 Олег Верняєв здобуває ще дві нагороди.

У вправах на брусах українець підтверджує свою майстерність та приносить Україні медаль найвищого ґатунку.

На його рахунку й «бронза» в опорному стрибку.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його особистого наставника Геннадія Сартинського з блискучим виступом, подякувавши цьому чудовому тандему за їхній високий професіоналізм, та побажав подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.

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