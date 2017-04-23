Українські дзюдоїсти – бронзові призери європейської першості в Варшаві

Наші спортсмени приносять ще одну медаль в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи з дзюдо.

У завершальний день змагань українські чоловіки у командній першості посідають третю сходинку на п'єдесталі пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських дзюдоїстів та тренерський склад збірної з чудовими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.